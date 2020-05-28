Selçuklu'da camiler cuma namazına hazırlanıyor - Son Dakika

Konya'da Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınabilecek camilerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların cuma namazlarında buluşabilmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle camilerde ibadete ara verildiğini anımsatan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"İlçemizde 196 camimizde bu hafta cuma namazları camilerimizin avlusunda kılınacak. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak imamlarımızla koordinasyonlu bir şekilde camilerimizin avlularında çevre düzenleme, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ediyorum. İnşallah rabbim bizlere böyle günler yaşatmaz."

Ekiplerce, ilçe genelinde namaz kılınacak 196 caminin avlusunda 35 temizlik aracı ve 230 personelle temizlik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.