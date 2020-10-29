Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı - Son Dakika

Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı

29.10.2020 17:52

Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Selçuklu Kızılay Şubesi, 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında Çanakkale temalı kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Selçuklu Kızılay Şubesi, 29 Ekim-04 Kasım tarihleri arasında Çanakkale temalı kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın sosyal medya hesabından çağrıda bulunduğu etkinlikte 1071 ünite kan toplanması hedeflendi. 7 gün boyunca sürecek etkinlik ve 'Geçmişten Günümüze Çanakkale' isimli sergi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın katılımıyla ziyaretçilere açıldı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara hediye olarak köstekli saat, Cihadiye Yüzüğü, Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı ile Hilal-i Ahmer sertifikası verilecek.

"Vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduk"

Bütün vatandaşlarını etkinliğe davet eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyartırmacı ise, vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, "Kızılay'ın çadırlarıyla birlikte Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminde ortaya çıkan o vefayı birlikteliği her yönüyle hemşehrilerimizin görmesi mümkün burada. Özel bir sergimiz var. Bu sergiyle birlikte buraya gelen hemşehrilerimiz kan bağışlarını rahat bir şekilde yapacaklar ve Kurtuluş Savaşı dönenimin ortamını da bir nebze olsun burada görmüş olacaklar. Vefa kapsamında 1071 kan bağışı hedefi koyduk. İnşallah bu hedefimize burada Kızılay Haftası münasebetiyle yaptığımız çalışma ile birlikte ulaşmayı arzu ediyoruz. Burada kan bağışlayan vatandaşlarımıza özel hediyelerimiz de olacak. Kan bağışlarını yaptıktan sonra onlara özel hediyelerde vererek günün anısına onlara bugünü özel hediyelerle ebedileştirmiş olma hedefimiz de var. Bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı
Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı

Kan Bağışı, Çanakkale, Kızılay, 1071, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya koronalı gönderme: Sen Zlatan değilsin, virüse meydan okuma Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildi Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildi         
18:04
Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulmadı Bağcılar'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulmadı         
17:55
Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Son Dakika: İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle disipline sevk edildi         
17:33
Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı Irmak Ünal koronaya yakalandığını açıkladı, herkes videodaki derin dekolteye takıldı         
17:03
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
16:02
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi         
12:54
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 18:35:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Selçuklu'da, Çanakkale temalı kan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei