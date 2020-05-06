Selçuklu'da çocuk parkları yeniden dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi dezenfekte ekipleri parklardaki oyun gruplarını yeniden dezenfekte ederek 13 Mayıs'ta saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek çocuklar için hazır hale getiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüse karşı alınan önlemlerden taviz yok. Selçuklu Belediyesi de korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfekte ekipleriyle aralıksız olarak Selçuklu ilçe sınırları içerisinde bulunan resmi kurumları, okulları, sosyal tesisleri, toplu kullanım alanlarını, parkları ve tüm çöp konteynerlerini belirli aralıklarla dezenfekte etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısında 14 yaşına kadarki çocukların 13 Mayıs'ta saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekleri açıklamasının ardından Selçuklu Belediyesi ekipleri parklarda tekrar dezenfekte işlemlerine başladı. Ekipler tarafından kısıtlamanın kalkmasının ardından çocukların parklara gidebileceği ihtimaline karşın tedbirleri artırarak ilçe genelinden bulunan oyun grupları dezenfekte işlemleri titizlikle yapılıyor.

"Sosyal mesafelerimizi koruyalım"

Sosyal mesafenin çok hassas bir konu olduğunu hatırlatan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra bizde ekiplerimizle çocuklarımızın dışarı çıktıklarında parklarda bulunan oyun gruplarına gidebileceği ihtimallerini değerlendirerek bütün parklarımızda dezenfekte işlemlerimize tekrar başladık. Virüsün ilk gününden itibaren ekiplerimizle gece gündüz demeden "Tedbir virüsten güçlüdür" anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler de çocuklarımıza parklara gitmeleri durumunda sosyal mesafelerini korumaları çağrısında bulunuyoruz" dedi. - KONYA