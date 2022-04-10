Selçuklu'da eğitim alanında iş birliği protokolü - Son Dakika
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Selçuklu'da eğitim alanında iş birliği protokolü

10.04.2022 14:17
Selçuklu'da eğitim alanında iş birliği protokolü

Selçuklu Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imam hatip okullarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuklu Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imam hatip okullarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Selçuklu Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşen iş birliği protokol törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, projede yer alan akademisyenler ve öğretmenlerin katıldığı ifade edildi.

"İmam Hatip Okullarının Fiziki Ortamlarının İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Projesi" fikir sahibinin Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olduğu Selçuk Üniversitesi'nin de projeye akademik destek vereceği belirtildi.

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milli eğitim bakanlığı, Selçuk Üniversitesi, Hisarcık, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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