Selçuklu'da ekipler kış şartlarına hazır - Son Dakika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi beklenen kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda oluşturulan acil müdahale ekipleri 7/24 görev başında olacak.



Kış şartlarının etkisini göstermeye başladığı Konya'da önümüzdeki günlerde kar yağışı ve don olaylarının da merkezde de etkili olması bekleniyor. Selçuklu Belediyesi de yapılan planlamalar doğrultusunda geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda Acil Müdahale Ekiplerini oluşturarak kış hazırlıklarını tamamladı. İlçeye bağlı 72 mahalle de kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı 68 araç ve 250 personel görev yapacak. Ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Fen işleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması yürütecek.



"Kar yağışının başladığı dış mahallelerde çalışmalar sürüyor"



Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stokunu önceden oluşturan ekipler kar yağının başladığı Selçuklu'ya bağlı dış mahallerde kar temizleme ve yol açma çalışması titizlikle sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bağlı ekipler de, kış koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunuyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.



"Kış Berekettir"



Selçuklu Belediyesi olarak kış öncesinde tüm tedbirleri aldıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık ve ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına gece gündüz görev başındalar. Vatandaşlarımızın kış şartlarından etkilenmemesi için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda Acil Müdahale Merkezimizi oluşturduk. Merkeze gelen her ihbar titizlikle değerlendirilerek ilgili ekiplerin yönlendirilmesi sağlanacak" dedi. - KONYA