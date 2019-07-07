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Selçuklu'da fotoğraf yarışması sonuçlandı

1 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin sosyal medya aracılığı ile düzenlediği fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Selçuklu'da fotoğraf yarışması sonuçlandı, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin sosyal medya aracılığı ile düzenlediği fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. En çok beğeni alan ilk üç fotoğrafın sahibine kitap hediye edildi.

Selçuklu Belediyesi sosyal medya üzerinden fotoğraf yarışması düzenledi. Selçuklu fotoğraflarının paylaşılması istenerek, "Sevgili takipçilerimiz, küçük bir fotoğraf yarışması yapalım mı? Çektiğiniz birbirinden güzel Selçuklu fotoğraflarını paylaşın. En çok beğeni alan üç takipçimize kitap hediye edelim. Hadi buyurun" diyerek yapılan duyuru çok sayıda paylaşımı da beraberinde getirdi.

Yarışmada en çok beğeni alan fotoğraf AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun paylaşımı olurken, iki farklı sosyal medya kullanıcısının fotoğrafları da beğeni kazandı. Fotoğraf sahiplerine yazar Cahit Zarifoğlu'nun kitabi hediye edildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
Selçuklu, Konya, Güncel
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