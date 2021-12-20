SELÇUKLU'DA KAR MESAİSİ - Son Dakika
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SELÇUKLU'DA KAR MESAİSİ

20.12.2021 00:17

Selçuklu Belediyesi kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde hayatın olumsuz etkilenmemesi için tedbir aldı.

Selçuklu Belediyesi kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde hayatın olumsuz etkilenmemesi için tedbir aldı. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam edecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ekipleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kış mevsimi öncesinde olumsuz hava şartlarına karşı tedbir alan Selçuklu Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte çalışmalarına başladı. Kar ve buzlanmaya karşı, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapan acil müdahale ekipleri, vatandaşların olumsuz şartlardan etkilenmemesi için çaba harcıyor. İlçe merkezi ile birlikte taşra mahallelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgiyor.

Selçuklu' da gece saatlerinde başlayan kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları ekiplerin yoğun çalışmaları ile gün boyu devam etti. Ekipler vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek ve günlük çalışmalarını sorunsuz sürdürebilmeleri için aralıksız çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarda toplam 64 araç, 250 personel görev yapıyor.

Sokak Hayvanları da unutulmadı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulma sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine Selçuklu Belediyesi katkıda bulunuyor. Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuşların da yem ve su ihtiyacını karşılıyor. Selçuklu Belediyesi, sokak hayvanlarına kolay ulaşabilecekleri alanlarda oluşturduğu 100 adet kedi evi, 25 adet köpek beslenme istasyonu 15 adet de kuş evi ve besleme istasyonu ile yardımcı oluyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Ekiplerimiz 24 saat görevinin başında"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı karla mücadele veren ekipleri ziyaret etti. Çalışmaları inceleyen Başkan Pekyatırmacı, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Karla mücadeleye hazır olduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Şükürler olsun Rabbimize bu yıl kar yağdı. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldık. Suyumuz azaldı, mahsulümüz az oldu. Bu yıl yağış başladı, inşallah kış boyunca yağış olmasını temenni ediyorum. Tabi bu yağışlar yolların kapanması gibi olumsuzlukları da meydana getiriyor. Selçuklu Belediyesi olarak sezon öncesinde kış hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Meteorolojiden aldığımız bilgiler doğrultusunda ekiplerimiz hazır şekilde bekliyordu. Bereket yağmaya başladı ekiplerimiz de çalışmalarını hızlandırdı. Kapanan yollara acil müdahale ederek olumsuz durumların yaşanmasına mani oldular. Ekiplerimiz 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürerek olumsuz hava şartlarına karşı mücadele edecek. İnşallah kış sezonu boyunca bereketimiz eksik olmaz biz de yoğun bir kış dönemi geçiririz diye temenni ediyorum. Hemşehrilerimizi de olumsuz koşullara karşı dikkatli olmaları noktasında uyarıyor, kar yağışının tüm Selçuklu'ya bereket getirmesini diliyorum. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre
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