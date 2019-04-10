Selçuklu'da Yeni Dönemin İlk Meclisi Toplandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirdi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirdi.



Selçuklu Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında belediyenin farklı komisyonlarında 5 yıl boyunca görev alacak yeni meclis üyeleri de oylama ile belirlendi. Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı meclis toplantısı İstiklal Marşı ve tüm şehitler için okunan Fatiha ile başladı. Meclis üyelerinin kendilerini tanıttıkları ilk meclis toplantısının katip üyeliklerini en genç meclis üyeleri olan AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Okur, Muhammed Erdem ve Abdullah Ergin yaptı. Meclis başkan vekilliği ve divan katip üye seçimiyle devam eden toplantıda Tahir Özer ve Ali Ziya Yalçınkaya, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliğine seçildi. Toplantıda belediye encümeni, imar komisyonu, plan bütçe komisyonu, eğitim sağlık ve çevre komisyonu üyeliklerinin yanı sıra Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Konya Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği'nin asil ve yedek üyeleri de seçildi.



Yeni dönemin ilk meclis toplantısında meclis üyelerine hitap eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,Selçuklu'da yeni dönemde önemli hizmetlerin gerçeklemesi dileğinde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, "Belediye çalışmalarının önemli bir bölümü meclis çalışmalarından oluşuyor. Birçok arkadaşımız yeni seçildi. Bir kısım arkadaşımızda ikinci dönem için meclis üyeliği yapıyorlar. Bu dönem Ak Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve İyi Parti'den arkadaşlarımız mecliste yer aldılar. Yeni dönemin bütün meclis üyelerimize, Selçuklu ilçemize, belediyemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Önemli olan Selçuklu'ya hayırlı hizmetler yapabilmek. Bu manada meclis çalışmalarının birlik ve beraberlik içinde başarılı çalışmaların gerçekleştirilmesini temenni ediyorum." dedi.



"Selçuklumuz için önümüzdeki dönemde başarılı hizmetlere imza atacağız"



Selçuklu'da önceki dönem hizmetlerine dikkat çeken ve başarılı çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Yeni dönemde de öncelikli ihtiyaçların dikkate alındığı ve yediden yetmişe her yaştan bireyin faydalandığı sosyal, kültürel ve fiziki hizmetlerin yerine getirilmesi için büyük gayretle çalışacağız. Selçuklu ilçemiz çok büyük bir ilçe olarak öne çıkmaktadır. Bugün 650 bin nüfusuyla ülkemizde 50 ilden daha büyük bir ilçedir. İlçemizin kuruluşundan itibaren çok değerli hizmetler yerine getirildi. Her yıl hem nüfus oranımız artıyor, hem de hizmet alanımız genişliyor. 2014 yılından bu yana yeni Büyükşehir Yasası ile ilçemizin mücavir alanlarında yer alan dış mahallelerle birlikte mahalle sayımız 72 oldu. Bu 72 mahallemize hizmet edebilmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz, gece gündüz demeden koşturmaya devam ediyoruz" dedi.



"Hizmet üretebilmek için herhangi bir engel bulunmamaktadır"



Belediye hizmetlerinin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, "Bu yarışta önceki dönemlerde görev alan ve hem ilçemize hem Konyamıza çok değerli katkılar sunan değerli belediye başkanlarımıza değerli meclis üyelerimize, belediyemizde çalışmış olan personellerimize bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün Selçuklu örnek gösterilen bir ilçe haline gelmiştir. Hem ülkemizde, hem de şehrimizde pek çok alanda ve pek çok konuda örneklik teşkil eden işler yapıldı. Yapılan hizmetler ve üretilen işlerle sadece ilçemize değil, Konyamıza değer katan güzel eserleri de ortaya koymuş olduk. Selçuklu Kongre Merkezi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille ve Sille Baraj Parkı gibi eserler ilçe standartlarının çok üzerinde il ve bölge ölçeğinde yapılmış olan çok değerli yatırım ve hizmetlerdir. Bununla birlikte mahallelerimiz için de çok önemli hizmetler yapıldı. Bugün Milli Eğitim alanında ortaya konulan SEDEP projesi, son üç yıl boyunca Milli Eğitimin müfredatına girmiş ve bütün ülkemize örnek olmuş bir projedir. Yedi yıldır da bu projeyi başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bunlarla beraber Selçuklu Belediyespor Kulübü bugün 30 bin üyesiyle hem yaz spor okulları hem de uzun dönem spor okulları ile Türkiye'nin en büyük en dinamik amatör spor kulüplerinden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca gençlerimize, öğrencilerimize istedikleri branşta en iyi şekilde spor yapma imkanı sağlayan bir yapıdadır. Bu anlamda yüzlerce hizmet yapıldı. Fakat daha yapılabilecek bir çok hizmet var. Bu meclisimizin 2024 yılına çok önemli hizmetlere imkan sağlayacağına, çok önemli kararlar alacağına, ilçemize ve ilimize değer katacak yatırımlara imza atacaklarını düşünüyorum. Bu doğrultuda yine hep birlikte gayret ederek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde iş üretebilmek için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Burada yer alan 45 meclis üyemiz hemşehrilerimize faydalı olacak çalışmaları yapabilmek için hazır durumdalar. Bütün meclis üyelerimizin samimiyetle ve gayretle hareket edeceklerine olan inancımız tam. Önümüzdeki dönemin hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.



2019-2024 yılları arasında Selçuklu'ya hizmet verecek olan belediye meclisi 45 üyeden oluşuyor. Cumhur ittifakından 43 meclis üyesinin bulunduğu mecliste İyi Parti'de 2 üye ile temsil ediliyor. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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