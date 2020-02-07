Selçuklu dönemi Kadı Camii restore ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuklu dönemi Kadı Camii restore ediliyor - Son Dakika

Selçuklu dönemi Kadı Camii restore ediliyor

6 saat önce

BALIKESİR'de, GMKA destekli 'Altınova Kadı Cami Koruma ve Çevre Düzenlemesi' projesi başladı.

Selçuklu dönemi Kadı Camii restore ediliyor, System.String[]

BALIKESİR'de, GMKA destekli 'Altınova Kadı Cami Koruma ve Çevre Düzenlemesi' projesi başladı. Restorasyonun 1 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklular döneminden kaldığı tahmin edilen Kadı Camii, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan öncülüğünde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yeniden canlandırılıyor. Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda hazırlanan projeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, İlçe Müftülüğü, İlçe Turizm Müdürlüğü, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB), Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Ayşegül Özer gibi çok sayıda kurum ve kuruluş ortak ve iştirakçi olarak katkı sunuyor.GMKA'dan yaklaşık 1 buçuk milyon TL destek verilecek Kadı Cami projesinin 365 iş günü içerisinde tamamlanması planlanıyor.  Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görglüarslan, "Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na (GMKA) projemizi sunduk. GMKA projemize destek verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası'nın da katkılarıyla bu projemizin ihalesini yaptık ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Ayvalık'ın doğal, mimari ve kültürel değerlerinin korunması bizim için önemli. İlçemize hayırlı olsun. Katkı veren, iştirakçi olan ve projeyi hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Diğer projemizin de hayata geçmesiyle Ayvalık iki büyük kazanım elde edecek. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle özel Ayvalık'ın değeri bu projelerle daha da artacak" dedi.


Balıkesir, Altınova, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:49 Kaynak: DHA
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