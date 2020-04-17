Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 sikke ele geçirildi

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 sikke ele geçirildi, System.String[]

DİYARBAKIR'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silvan ilçesinde 4 kişinin ellerinde bulunan gümüş sikkeleri satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma takibe aldığı şüphelileri, 16 Nisan Perşembe günü, 3 alıcıyla buluştukları sırada yakaladı. Şüpheliler ile birlikte Selçuklu Dönemi'ne ait 1389 gümüş sikke ele geçirildi. Gümüş sikkeler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:05 Kaynak: DHA

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