Selçuklu eseri külliye, 783 yıldır ayakta - Son Dakika

Selçuklu eseri külliye, 783 yıldır ayakta

KAYSERİ'de Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın eşi Mahperi Hunat Hatun tarafından kendi ismi verilerek 1238 yılında yaptırılan külliye, 783 yıldır ayakta duruyor.

KAYSERİ'de Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın eşi Mahperi Hunat Hatun tarafından kendi ismi verilerek 1238 yılında yaptırılan külliye, 783 yıldır ayakta duruyor. Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın eşi, 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in ise annesi olan Mahperi Hunat Hatun, 1238 yılında kendi adını verdiği külliyeyi yaptırdı. Kesme taştan inşa edilen külliyede, cami, medrese, hamam ve türbe yer alıyor. Yaptırıldığı günden bu yana kullanılan Hunat Hatun Külliyesi, 783 yıldır ayakta duruyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, "Anadolu Selçukluları birçok yerde çok güzel eserler bıraktılar. Kayseri de onların başında geliyor. Hunat Hatun Külliyesi, Anadolu Selçukluların en şaşalı döneminde yapılan yapılardan bir tanesi. Bu külliye, içinde bulunan medrese, cami ve hamamıyla Anadolu Selçuklu mimarisinin en güzel eserlerinden birisi. Burası yıllardır ayakta kalmış güzel eserlerden birisi. Günümüzde de cami, medrese ve hamamı kullanılıyor" diye konuştu.

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