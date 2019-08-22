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Selçuklu Fotoğraf Sergisi sanatseverlerle buluştu

1 saat önce

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen "Selçuklu Fotoğraf Sergisi", Selçukluların günlük yaşantısından pek çok kesitin yer aldığı fotoğrafları sanatseverlerle buluşturdu.

Selçuklu Fotoğraf Sergisi sanatseverlerle buluştu, System.String[]

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen "Selçuklu Fotoğraf Sergisi", Selçukluların günlük yaşantısından pek çok kesitin yer aldığı fotoğrafları sanatseverlerle buluşturdu.

Selçuklu Belediyesi desteğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılan sergi 50 fotoğraf karesinden oluşuyor.

Sergide, Selçuklu'nun yaşam alanlarından çeşitli kesitlerin yer aldığı, ilçe sınırları içerisinde bulunan mekanlarda çekilen fotoğraflar sergileniyor.

Birçok eser içinden özenle seçilerek oluşturulan Selçuklu Fotoğraf Sergisi 16 Eylül'e kadar 13.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Selçuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:50 Kaynak: AA
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