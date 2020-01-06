Selçuklu Gençlik Meclisi, üniversitelilere 2 bin ikramlık dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuklu Gençlik Meclisi, üniversitelilere 2 bin ikramlık dağıttı - Son Dakika

Selçuklu Gençlik Meclisi, üniversitelilere 2 bin ikramlık dağıttı

6 saat önce

Selçuklu Gençlik Meclisi "Allah Zihin Açıklığı Versin" adlı etkinlik paketiyle final sınavına hazırlanan öğrencilere destek verdi.

Selçuklu Gençlik Meclisi, üniversitelilere 2 bin ikramlık dağıttı, System.String[]

Selçuklu Gençlik Meclisi "Allah Zihin Açıklığı Versin" adlı etkinlik paketiyle final sınavına hazırlanan öğrencilere destek verdi.

Gençlik Meclisinden gönüllü öğrencilerin bir araya gelerek hazırladığı 2 bin adet ikramlık, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, Erol Güngör Kütüphanesi ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kütüphanesi'nde final sınavlarına çalışan üniversite öğrencilerine dağıtıldı.


Dağıtılan paketlerin içerisine ceviz, kuru üzüm, papatya çayı, hurma, uçlu kalem gibi öğrencilerin ihtiyacı olan ürünler konuldu.


Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da öğrencilere başarılar dilediği bir not yayımladı.

Pekyatırmacı, yayımladığı notta şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenci kardeşim 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hayallerinin gücünü hayatının her anında hissetmen ve inancının en büyük zaferi olan başarılarının daim olmasını canı gönülden diliyor ve final sınavlarında başarılar diliyorum."

Süleyman Şah, Erol Güngör, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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