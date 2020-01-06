Selçuklu Gençlik Merkezi'nden

Final sınavına hazırlanan öğrencilere Selçuklu Gençlik Meclisi "Allah Zihin Açıklığı Versin" etkinliğiyle sınav döneminde öğrencilere ikramlık paketi dağıtarak destek oldu.



Selçuklu Gençlik Meclisi, her final döneminde olduğu gibi hazırladıkları "Allah Zihin Açıklığı Versin" paketiyle final sınavına hazırlanan öğrencilere destek oldu. Gençlik Meclisinden gönüllü öğrencilerin bir araya gelerek hazırladığı 2 bin adet ikramlık Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'nde, Erol Güngör Kütüphanesi'nde ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kütüphanesi'nde final sınavlarına çalışan üniversite öğrencilerine dağıtıldı. Dağıtılan paketlerin içeriğinde ceviz, kuru üzüm, papatya çayı, hurma, uçlu kalem gibi öğrencilerin ihtiyaçları olan ve zihinlerini açacak yiyecekler konuldu.



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sevgili öğrenci kardeşim 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hayallerinin gücünü hayatının her anında hissetmen ve inancının en büyük zaferi olan başarılarının daim olmasını canı gönülden diliyor ve final sınavlarında başarılar diliyorum" notuyla öğrencilere başarı temennisinde bulundu. - KONYA