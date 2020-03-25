Selçuklu ilçesinde bakkal ve market çalışanları yaygın biçimde maske kullanıyor - Son Dakika

Selçuklu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bakkal ve market çalışanlarının büyük kısmının maske kullandıkları gözlendi.

Çalışanların genel olarak mesai saatlerinde maske takdıkları görülürken, çok az sayıda görevlinin maske takmadığı görüldü.

Öte yandan Selçuklu Belediyesi hizmet binasının alışılmışın dışında, koridor ve hizmet gişelerinin boş olduğu gözlendi.

Belediye yetkililerinde alınan bilgiye göre, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından buyana Belediyeye yapılan başvurularda da ciddi anlamda azalma yaşandı.