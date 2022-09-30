Kerküklü hayırseverler açtıkları aşeviyle Osmanlı geleneğini sürdürüyor

Selçuklu ile başlayan, Osmanlı ile devam eden Türk kültürünün önemli öğelerinden aşevi geleneği, Irak'ın Kerkük kentinde dört iş insanının yaklaşık 6 ay önce açtığı aşeviyle günümüzde de sürdürülüyor.

Kerkük kent merkezinin Korya semtinde açılan aşevinde her gün 250'nin üzerinde kişiye sıcak yemek veriliyor. Evlerinde yemek yapamayacak durumdaki kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi ve yaşlılara da sıcak yemek ulaştırılıyor.

Aşevinin kurucularından olan ve aynı zaman bir lokanta işleten Rabi Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtma ve bölgedeki işçilere yemek verme şeklinde başladıkları yardım faaliyetlerini Korya semtinde açtıkları bu aşeviyle genişlettiklerini söyledi.

Osmanlı geleneğini Kerkük'te sürdürmek istiyorlar

Ramazanda hazırladıkları iftar sofralarına gelen ihtiyaç sahiplerinin artması üzerine aşevini daha da genişletme kararı aldıklarını aktaran Abdullah, bunun bir Osmanlı geleneği olduğunu ve bu geleneği Kerkük'te de sürdürmek istediklerini vurguladı.

Abdullah, aşevine destek veren bağışçıların da her geçen gün arttığını belirterek, "Çalışmamızı duyan imkan sahibi insanlar, aşevine çeşitli gıda maddeleri getirerek bağışta bulunuyor." dedi.

Her gün 250 kişiye sıcak yemek veriliyor

Aşevinde günlük 250 kişiye en az 3 çeşit yemeğin yanında su ve içecek ikram ettikleri aktaran Abdullah, Korya semtinde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde belirledikleri yaklaşık 30 eve de her gün üç çeşit sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Abdullah, şöyle devam etti:

"Aşevimiz haftanın altı günü öğlen yüzlerce kişiye yemek hizmeti veriyor. Bunun yanında semtteki ihtiyaç sahiplerinin evlerine ekibimiz tarafından yemek servisi de yapılıyor. Böylelikle yemek yapamayacak durumdaki kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi ve yaşlılarımızın evlerine sıcak çorba ile üç çeşit yemek giriyor."

Başka semtlerde de aşevi açmayı hedefliyorlar

Aşevinin kurucularından ve mutfak şefi Necmeddin Haşim, oldukça hayırlı bir iş yaptıklarını ve aşevinin herkese her gün saat 10.30 ile 12.30 arasında açık olduğunu söyledi.

???????Çorba hariç menüde her gün değişiklik yaptıklarını aktaran Haşim, aşevine gelenlere pilav, bulgur, kuru fasulye, haşlanmış patates, et ve tavuk gibi ikramlarda bulunduklarını anlattı.

Hayırseverlerin de kendilerine destek verdiğini vurgulayan Haşim, Kerkük'ün başka semtlerinde de aşevi açmayı hedeflediklerini söyledi.