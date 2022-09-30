Kerküklü hayırseverler açtıkları aşeviyle Osmanlı geleneğini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kerküklü hayırseverler açtıkları aşeviyle Osmanlı geleneğini sürdürüyor

30.09.2022 12:22
Kerküklü hayırseverler açtıkları aşeviyle Osmanlı geleneğini sürdürüyor

Selçuklu ile başlayan, Osmanlı ile devam eden Türk kültürünün önemli öğelerinden aşevi geleneği, Irak'ın Kerkük kentinde dört iş insanının yaklaşık 6 ay önce açtığı aşeviyle günümüzde de sürdürülüyor.

Selçuklu ile başlayan, Osmanlı ile devam eden Türk kültürünün önemli öğelerinden aşevi geleneği, Irak'ın Kerkük kentinde dört iş insanının yaklaşık 6 ay önce açtığı aşeviyle günümüzde de sürdürülüyor.

Kerkük kent merkezinin Korya semtinde açılan aşevinde her gün 250'nin üzerinde kişiye sıcak yemek veriliyor. Evlerinde yemek yapamayacak durumdaki kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi ve yaşlılara da sıcak yemek ulaştırılıyor.

Aşevinin kurucularından olan ve aynı zaman bir lokanta işleten Rabi Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtma ve bölgedeki işçilere yemek verme şeklinde başladıkları yardım faaliyetlerini Korya semtinde açtıkları bu aşeviyle genişlettiklerini söyledi.

Osmanlı geleneğini Kerkük'te sürdürmek istiyorlar

Ramazanda hazırladıkları iftar sofralarına gelen ihtiyaç sahiplerinin artması üzerine aşevini daha da genişletme kararı aldıklarını aktaran Abdullah, bunun bir Osmanlı geleneği olduğunu ve bu geleneği Kerkük'te de sürdürmek istediklerini vurguladı.

Abdullah, aşevine destek veren bağışçıların da her geçen gün arttığını belirterek, "Çalışmamızı duyan imkan sahibi insanlar, aşevine çeşitli gıda maddeleri getirerek bağışta bulunuyor." dedi.

Her gün 250 kişiye sıcak yemek veriliyor

Aşevinde günlük 250 kişiye en az 3 çeşit yemeğin yanında su ve içecek ikram ettikleri aktaran Abdullah, Korya semtinde yapmış oldukları çalışmalar neticesinde belirledikleri yaklaşık 30 eve de her gün üç çeşit sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Abdullah, şöyle devam etti:

"Aşevimiz haftanın altı günü öğlen yüzlerce kişiye yemek hizmeti veriyor. Bunun yanında semtteki ihtiyaç sahiplerinin evlerine ekibimiz tarafından yemek servisi de yapılıyor. Böylelikle yemek yapamayacak durumdaki kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi ve yaşlılarımızın evlerine sıcak çorba ile üç çeşit yemek giriyor."

Başka semtlerde de aşevi açmayı hedefliyorlar

Aşevinin kurucularından ve mutfak şefi Necmeddin Haşim, oldukça hayırlı bir iş yaptıklarını ve aşevinin herkese her gün saat 10.30 ile 12.30 arasında açık olduğunu söyledi.

???????Çorba hariç menüde her gün değişiklik yaptıklarını aktaran Haşim, aşevine gelenlere pilav, bulgur, kuru fasulye, haşlanmış patates, et ve tavuk gibi ikramlarda bulunduklarını anlattı.

Hayırseverlerin de kendilerine destek verdiğini vurgulayan Haşim, Kerkük'ün başka semtlerinde de aşevi açmayı hedeflediklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı ORSAM Başkanı Uysal: 'Irak'ta Sadr, toplumsal desteğini güçlendirerek siyasete geri dönmek istiyor' ORSAM Başkanı Uysal: 'Irak'ta Sadr, toplumsal desteğini güçlendirerek siyasete geri dönmek istiyor'
Kaynak: AA

Selçuklu, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerküklü hayırseverler açtıkları aşeviyle Osmanlı geleneğini sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 18:30:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kerküklü hayırseverler açtıkları aşeviyle Osmanlı geleneğini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement