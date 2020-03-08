Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

7 saat önce

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kent Konseyi tarafından oluşturulan Kadınlar Meclisi'nin ilk genel kurul toplantısı gerçekleşti.

Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kent Konseyi tarafından oluşturulan Kadınlar Meclisi'nin ilk genel kurul toplantısı gerçekleşti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, toplantıda Kadın Meclisi üyeleri ile tanışarak istişarelerde bulundu.


Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdi. Düzenlenen genel kurul ve tanışma organizasyonuna Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Düz, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Acar ve Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Acar, "Kültürümüzde ailenin temeli kadındır. Kadın ailede her zaman eşinin yanında ve destekçisidir. Avrupa, Afrika ve Amerika'da köle kadınlar satılırken, bizim kültürümüzde kadınlar aile içinde söz sahibi olmuştur. Osmanlı'da kadının yeri bambaşka bir yerdeydi. Kurtuluş Savaşı'nda Cumhuriyetimizin kurulmasında Nene Hatunlar, Şerife Bacılar tarih sahnesinde kadınların erkeklerin yanında yer aldığını ve aynı görevde bir nefer gibi kurtuluş mücadelesi verdiklerine şahit olmaktayız" dedi.


Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Yerel yönetime kadınların katkılarını sağlayan çalışmalarımız, kalkınma ve kentleşmeye yönelik faaliyetlerimizde kadınlarımızla hareket etmenin gururu içerisindeyiz. Tüm dünyada yönetim anlayışının değiştiği, kadınların kentlerin hatta ülkelerin başına geçtiği böyle bir dönemde ülkemiz kadınlarının hem kendi çevresine hem de kendilerinden sonraki nesillere örnek olacak çalışmalarınız için sizleri kutluyorum" şeklinde konuştu.


"Kadınlar hayatın her aşamasında var olmalı"


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programdan dolayı Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama kadınları bir güne hapsetmek doğru değil. Bütün günlerin dünya kadınlar günü gibi olmasını arzu ediyoruz. Kadınlar hayatın her aşamasında, her zaman var olmalı. Onların görev ve misyonunun çok büyük olduğu bilinci ile hareket etmek gerekiyor. Bu kapsamda bizim seçim döneminde söz verdiğimiz ve yapmayı planladığımız en önemli işlerden bir tanesi Selçuklu Kent Konseyini aktif etmek ve bu kent konseyi içerisinde Çocuk ve Gençlik Meclisi ile birlikte Kadın Meclisi'ni oluşturmaktı. Bugün Kadın Meclisini oluşturmuş durumdayız ve meclisimizin ilk toplantısını yapıyoruz. Bugünden itibaren Kadın Meclisimiz çalışma gruplarıyla kendi içerisindeki organizasyonları ile aktif bir şekilde görev alacak ve şehrimizin ve ilçemizin gelişimine katkı sunmaya başlayacak. Tabii kent konseyi faaliyetleri bizim için önemli. Çünkü biz belediye olarak yerel yönetim vazifesi yürütürken toplumunun her kesimi ile de ilişki içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin görüş, istek ve beklentilerini tespit etmek ve yapacağımız işleri ve politikaları bu doğrultuda belirlemek durumundayız. Bu manada Kent Konseyi faaliyetleri bizim için çok önemli. Bundan sonraki süreçte çalışma grupları ve meclisin diğer programlarıyla da birlikte olma imkanımız olacak. Çalışmalarınıza katkı sunmak için her zaman yanınızdayız" dedi. - KONYA

Kent Konseyi, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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