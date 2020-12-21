Selçuklu Kültür Merkezi'nde tiyatro sahnesi yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Selçuklu Kültür Merkezi'nde tiyatro sahnesi yapım çalışmaları devam ediyor

21.12.2020 15:35
Selçuklu Kültür Merkezi'nde tiyatro sahnesi yapım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Selçuklu Kültür Merkezi içinde yapımı devam eden tiyatro sahnesinde incelemede bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Selçuklu Kültür Merkezi içinde yapımı devam eden tiyatro sahnesinde incelemede bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Çetin, desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt'a teşekkür etti.

Selçuklu Kültür Merkezi'ni günümüz teknolojisine uygun hale getirdiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"İlçe sakinlerimizi tiyatro gösterileriyle buluşturarak kültür ve sanat ile iç içe bir Pursaklar'a kavuşmamıza sayılı günler kaldı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterilerinin hemşehrilerimize iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Bizler de belediye olarak sanata ve sanatçılarımıza hak ettiği değeri veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt ise "Belediye yetkilileri çalışmaların hızla ilerlediğini ve kısa süre içerisinde de çalışmaların sonuçlanacağını bize bildirdiler. Bizler de Pusaklar'da sahne almak için büyük bir heyecan içerisindeyiz." dedi.

Devlet Tiyatroları, Pursaklar, Selçuklu, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Selçuklu Kültür Merkezi'nde tiyatro sahnesi yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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