Selçuklu Kurban Pazar Yeri 16 Temmuz'da açılıyor - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi kurban pazar yerinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükkayacık Mahallesi'nde bulunan kurban pazar yerinin, 16 Temmuz'dan itibaren açılacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, pazar yerinde vatandaşların, pandemi kurallarına özellikle hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pekyatırmacı, şu bilgileri paylaştı:

"Büyükkayacık kurban pazarımız, 120 bin metrekare büyüklüğünde bir alana sahip 216 büyükbaş 228 de küçükbaş hayvan padogunun bulunduğu Konya'mızın en büyük kurban pazarı. Burada daha önceki yıllarda yaptığımız tespitler doğrultusunda bütün eksikliklerimizi giderdik. Artık büyükbaş hayvan padoklarında bir gölgelik de mevcut. Gelen satıcılarımız burada gölgeliklerini bizden alarak rahatlıkla gölgeliklerini oluşturabilecekler. Yılbaşında aldığımız bir karar vardı, bunu bu ay meclisimizde yeniden revize ettik ve açık padoklarda bin 500 lira, kapalı üzeri örtülü olan padoklarda ise 3 bin lira olarak fiyatlarımızı belirledik."

Kurban pazarına gelen vatandaşların, rahatlıkla alışverişlerini yapabileceklerini vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bin araçlık bir otoparkımız mevcut. Yeme-içme mekanları, mescit, lavabo ve giriş-çıkıştaki hijyen kurallarına göre düzenlemelerimizle hemşehrilerimizin en rahat ve sağlıklı şekilde hem kurban alışverişleri yapmalarını hem de alışverişlerini yaptıktan sonra burada rahat bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bütün hemşehrilerime şimdiden hayırlı bayramlar diyorum. Kurban Bayramı öncesi satışlar devam ederken hemşehrilerimizden özellikle şunu rica ediyoruz, pandemi süreci devam ediyor bu süre içersinde mutlaka mesafe şartına, hijyen şartlarına ve maske kullanımına dikkat edelim. Hemşehrilerimiz buraya geldiklerinde de muhakkak maske kuralına uymalı alışverişlerini de el sıkışmadan mesafe şartını koruyarak yapmalılar. Ayrıca hemşehrilerimizin burada görevli zabıtamızın ve güvenliğimizin denetimi altında yapılan uyarılara da hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade ediyorum."