"Selçuklu Medeniyeti'nin Anadolu'daki İzleri" sergisi

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı işbirliğinde "Selçuklu Medeniyeti'nin Anadolu'daki İzleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Atatürk Kongre Müzesi'ndeki serginin açılışını Vali Salih Ayhan yaptı.

Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, "Böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığım için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Selçuklu denildiği zaman 4 şehir akla gelir Konya, Sivas, Erzurum ve Kayseri. Dört şehir içerisinde de Sivas'ın ve Konya'nın yeri çok farklı oldu." dedi.

Sivas'ın en bereketli en mağrur dönemini Selçuklular döneminde yaşadığını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Selçuklulara başkentlik yapmış bir şehirdeki izleri gün yüzüne çıkarıp, bir nebze olsa hatırlatmak çok manalı, güzel bir anlayıştır. Çok teşekkür ediyorum. Bu bina bu güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Bu bina daha çok güzelliklere ev sahipliği yapacaktır. Bu binada yaşanan güzellikleri çocuklarımıza, gençlerimize anlatmamız lazım."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca da "Amacımız Selçuklu medeniyetine ait eserleri Sivas halkına, öğrencilere tanıtmak." diye konuştu.