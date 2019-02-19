Son Dakika Haberleri: Selçuklu Mezarlığı Kar Altında

Selçuklu Mezarlığı Kar Altında

43 dakika önce

Van'ın Gevaş ilçesinde yağan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, güzel görüntüler de oluşturdu.

Selçuklu Mezarlığı Kar Altında, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde yağan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, güzel görüntüler de oluşturdu.

Gevaş'ta hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, güzel görüntülerin oluşmasına da neden oldu. Günlük hayatta zorlukların yaşanmasına neden olan kar yağışı, tarihi alanlarda ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İlçede yer alan tarihi Halime Hatun Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı, karla birlikte muhteşem bir görüntüye büründü. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: İHA

Selçuklu, Van, Gevaş, Güncel
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