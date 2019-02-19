Selçuklu Mezarlığı Kar Altında
43 dakika önce
Van'ın Gevaş ilçesinde yağan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, güzel görüntüler de oluşturdu.
Van
'ın Gevaş
ilçesinde yağan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, güzel görüntüler de oluşturdu.
Gevaş'ta hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı, güzel görüntülerin oluşmasına da neden oldu. Günlük hayatta zorlukların yaşanmasına neden olan kar yağışı, tarihi alanlarda ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. İlçede yer alan tarihi Halime Hatun
Kümbeti ve Selçuklu
Mezarlığı, karla birlikte muhteşem bir görüntüye büründü. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: İHA
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