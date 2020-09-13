Selçuklu pazar yeri yenilenerek çok amaçlı sosyal tesis olarak hizmet verecek - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nde yer alan Selçuklu pazar yerinin yenilenerek çok amaçlı sosyal tesis hizmet binası yapılacağını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Selçuklu Pazar yerinin zaman içerisinde yetersiz kaldığını aktararak, "Mahalle gezisinde yapılan çalışmalar esnasında mahalle halkı pazar yerinin yetersiz kaldığını beyan ediyordu. Ayrıca mahallede meslek edindirme kursları, okul için ders kursları, fitnes salonu gibi talepleri oldu. Biz de bu taleplerin haklı ve yerinde olduğunu tespit ederek bu pazar yerinin yenilenmesine ve üst katlarda MEL-MEK kurs merkezi, spor salonları, eğitim alanları oluşturulmasına karar verdik. Bunun için şu anda proje çalışmasına başlanıldı." ifadelerini kullandı.

Mahallelinin isteğini belediyenin yerine getirdiğini bildiren Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesi'nin yapılacak hizmetlerle adeta yeniden dizayn edilmiş olacağını sözlerine ekledi.