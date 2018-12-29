Selçuklu Vakfı 2018 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Selçuklu
Vakfı 2018 Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ankara Ticaret Odası
Meclis Salonu'nda düzenlenen tören, Gazi Üniversitesi
Türk Sanat Müziği Korosunun Cinuçen Tanrıkorur
'un bestelerinden oluşan konserle başladı.
Törende, Ahmet Er
Davranış ve İyilik Ödülü 15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz
'a, Muhsin Yazıcıoğlu Siyaset
ve Yönetim Ödülü Hasan Celal Güzel
adına eşi Ülker Güzel
'e, Abdürrahim Karakoç Edebiyat
Ödülü Prof. Dr. Cemal Kurnaz'a, Halil İnalcık Tarih Ödülü Prof. Dr. Tufan Gündüz'e, Cinuçen Tanrıokur Müzik Ödülü Muzaffer Şenduran'a, Erol Güngör
Kültür ve Düşünce Ödülü Yaşar
Çağbayır'a, Galip Erdem
Gazetecilik Ödülü Hayati Tek
'e, Turgut Cansever
Şehir ve Çevre Ödülü Altındağ
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki
'ye, Ömer Lütfi Mete
Sinemacılık Ödülü Yönetmen İsmail Güneş
'e, Aziz Sancar
İlim Ödülü Prof. Dr. Ali Erdemir
'e, Seyid Ahmet Arvasi
Eğitimcilik Ödülü Prof. Dr. Turan Güven'e, Mimar Sinan
Mimarlık Ödülü Necdet Civan'a, Naim Süleymanoğlu
Spor Ödülü Türkiye
'nin ilk down sendromlu milli yüzücülerinden Gökhan Kotan'a, Osman Yüksel Serdengeçti
Yayıncılık Ödülü Hasan Soydan'a verildi.
15 Temmuz gazisi Mehmet Fatih
Eryılmaz, bu ödülü Kayseri
'de "Fırat'ın Kardeşleri" adıyla faaliyet gösteren Doğu Türkistanlı ve Türkmenlere yardım için çalışan gençler adına aldığını söyledi.
Ülker Güzel, eşi Hasan Celal
Güzel adına ödülü eski milletvekili Feramuz Üstün
'den aldı. Ülker Güzel, bir devlet adamının kolay yetişmediğini belirterek, "Bir millete hizmet etmeyi kendine prensip edinmiş ve hayatını adamış, tarih, ilim ve bilim hayatında gelecek nesillere intikal edecek pek çok çalışma yapmış, böyle bir ödülün böyle bir siyasetçiye verilmiş olmasından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ülker Güzel, "Hasan Celal Güzel
'i Hasan Celal Güzel yapan bu millete olan inancı ve sevgisi olmuştur. O uğurda vefat etmiştir." dedi.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de Turgut Cansever'in "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder." ifadelerini hatırlattı.
Turgut Cansever'in, Ankara'ya Bosna
Anıtı yapmak isteyenlere kitabında verdiği "Ankaralılardan pişman olduğunuzu belirtin, bu da yetmez bu pişmanlığınızı ispat etmek için Ankara evlerini ayağa kaldırın. Ondan sonra Bosna Anıtı yapma hakkınız olur." cevabına işaret eden Tiryaki, Altındağ'da zor koşullarda 500 evi ayağa kaldırdıklarını söyledi.
Prof. Dr. Tufan Gündüz'e ödülünü Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz takdim etti.
Prof. Dr. Cemal Kurnaz'a ödülünü ise Abdurrahim Karakoç
'un oğlu Doç. Dr. Enderhan Karakoç verdi.