Son dakika gündem: KASTAMONU - Selçuklu ve Danişmendliler dönemini anlatan sergi 43 ilde sanatseverlerle buluşturuldu - Son Dakika

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini yansıtan minyatür, heykel, kostüm ve tabloların da aralarında bulunduğu 350 eser, bugüne kadar 43 ilde açılan sergilerle beğeniye sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen eserler, 2015'ten bu yana farklı kentlerde sanatseverlerle buluşturuluyor.

Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Projesi kapsamında düzenlenen sergide, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tablolar yer alıyor.

Sergide GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat'ın heykelleri, Hüseyin Gürkan Akkuş'un keçeden başlıkları, Aynur Atayurt'un yağlı boya çalışmaları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsünün kostümleri bulunuyor.

Işın Fırat, AA muhabirine, 350 eserin bulunduğu sergiyi genç nesillere tarihi anlatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Akademi ve Bakanlığın uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yürüttüğünü anlatan Fırat, "Bu sergi, bu kadar eser sayısına gelene kadar çok uzun yıllar geçti. 2015'ten itibaren çıktığımız yolda bugüne kadar 43 ili gezdik. O illerdeki öğrencilere dokunmaya gayret sarf ettik. Anadolu'nun bütün illerini dolaşarak genç neslimize, çocuklarımıza Osmanlı'dan önceki dönemi anlatmak istiyoruz." dedi.

Osmanlı öncesi dönemin geçler tarafından çok bilinmediğine dikkati çeken Fırat, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz Osmanlı tarihine çok vakıf ama Selçuklu dönemindeki İbn-i Sinaları, Kaşgarlı Mahmutları, Hacı Bektaş-ı Velileri maalesef bilmiyor. Selçuklu dönemindeki kadın alimler, ulemalar, onların bizlere bıraktıkları, ders alabileceğimiz kıssadan hisseler ya da onların bize bıraktığı kültürel varlıkları tanıttığımız bu koleksiyon özellikle genç nesle dokunuyor. Serginin gençlerimize bu dönemi anlatmak, kostümlerini, yaşanmışlıklarının neler olduğunu öğretebilmek ve gelecek nesle taşımak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Sergiye gelenlerin birçok eserle karşılaşacağını vurgulayan Fırat, "Dönemin yaşamını, sultanların, hanım sultanların, alimlerin replika kostümlerini bulabilirler. Menkıbe tasvirleri dediğimiz yaşanmışlıkları, kültür varlıkları ile yağlı boya tablolara taşıdığımız bir koleksiyonumuz var. Selçuklu ve Danişmentlilere ait kitreden dökümden hiper realistik, canlandırma heykellerin bulunduğu bir sergi. Heykellerle, kostümlerle, başlıklarla çok değerli hocalarımızın hazırladığı eserler var." diye konuştu.

Fırat, serginin en doğru şekilde sanatseverlerle buluşturulması için alanında önemli isimlerin bulunduğu bilim kurulundan destek aldıklarını sözlerine ekledi.