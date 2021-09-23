Selçuklu ve Danişmendlileri yansıtan eserlerden oluşan sergi Karadeniz turnesinde - Son Dakika

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini yansıtan, minyatür, heykel, kostüm ve tabloların da aralarında bulunduğu 300 eser, Karadeniz Bölgesi'ndeki tarihi mekanlarda sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen 3 tonluk materyal, Karadeniz'de görücüye çıktı.

2019'da "Bir Zamanlar Selçuklu" adıyla genç nesillere tarihi anlatıp dönemin izlerini hafızalarda tazelemek amacıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlayarak 14 kenti dolaştıktan sonra İstanbul'da son bulan sergi, "Danişmendname"de geçen şahsiyetlerin heykelleri de koleksiyona eklenerek, "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu" adıyla Karadeniz turnesine Bayburt'tan başladı.

Sergide, Işın Fırat'ın heykelleri, Aynur Atayurt'un yağlı boya çalışmaları, Hüseyin Gürkan Akkuş'un keçeden yapılmış başlıkları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsünün kostümleri de yer alıyor.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, AA muhabirine, serginin Anadolu'nun birçok ilini dolaştıktan sonra Karadeniz turnesine başladığını söyledi.

Sergi hakkında bilgi veren Fırat, "Replika kostümlerin 12'si Danişmendlilere, 12'si de Selçuklulara ait. Kitreden, dökümden yapılmış canlandırma heykellerin bulunduğu, ayrıca Aynur Atayurt'un hazırladığı menkıbe tasviri tablolarımızın eşlik ettiği 3 tonluk bir sergi ihtiva ediliyor." diye konuştu.

Fırat, Bayburt'ta başlayan serginin 11 şehir, 2 ilçeye ulaşarak Bartın'da sona ereceğini bildirdi.

Anadolu topraklarını vatan yapanları anlatmak için yollara düştüklerini ifade eden Fırat, "Bu şahsiyetlerin bizlere bıraktığı kıssadan hisse ve yaşanmış hikayelerini tüm serginin içerisinde okuyabilip, dinleyebileceğiz. Hazırlamış olduğumuz bu seneye özgün tanıtım filmimiz de sergide yer aldı." diye konuştu.

Sergideki koleksiyonda toplamda 300 parça eser bulunduğunu dile getiren Fırat, "Bunun 60'ı heykel, 24'ü kostümler ama kostümler 4'lü, 5'li, 6'lı parçalarda. Keçeden yapılmış şapkalar ve kostümler, bünyemizde olan Hiç Yapım'ın sahibi Hüseyin Gürkan Akkuş'a ait. Kostümlerden kimi Konya Olgunlaşma Enstitüsünün kimi de bünyemizde yer alan Geleneksel Kostüm Atölyelerinde üretilmiş olan eserler. Heykeller bana ait. Elimizden geldiğince karakteristik yapmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.