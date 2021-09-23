Üye Girişi
Selçuklu ve Danişmendlileri yansıtan eserlerden oluşan sergi Karadeniz turnesinde - Son Dakika

Selçuklu ve Danişmendlileri yansıtan eserlerden oluşan sergi Karadeniz turnesinde

23.09.2021 11:11
Selçuklu ve Danişmendlileri yansıtan eserlerden oluşan sergi Karadeniz turnesinde, System.String[]

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini yansıtan, minyatür, heykel, kostüm ve tabloların da aralarında bulunduğu 300 eser, Karadeniz Bölgesi'ndeki tarihi mekanlarda sergileniyor.

Selçuklu ve Danişmendliler dönemini yansıtan, minyatür, heykel, kostüm ve tabloların da aralarında bulunduğu 300 eser, Karadeniz Bölgesi'ndeki tarihi mekanlarda sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen 3 tonluk materyal, Karadeniz'de görücüye çıktı.

2019'da "Bir Zamanlar Selçuklu" adıyla genç nesillere tarihi anlatıp dönemin izlerini hafızalarda tazelemek amacıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlayarak 14 kenti dolaştıktan sonra İstanbul'da son bulan sergi, "Danişmendname"de geçen şahsiyetlerin heykelleri de koleksiyona eklenerek, "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir zamanlar Selçuklu" adıyla Karadeniz turnesine Bayburt'tan başladı.

Sergide, Işın Fırat'ın heykelleri, Aynur Atayurt'un yağlı boya çalışmaları, Hüseyin Gürkan Akkuş'un keçeden yapılmış başlıkları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsünün kostümleri de yer alıyor.

GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, AA muhabirine, serginin Anadolu'nun birçok ilini dolaştıktan sonra Karadeniz turnesine başladığını söyledi.

Sergi hakkında bilgi veren Fırat, "Replika kostümlerin 12'si Danişmendlilere, 12'si de Selçuklulara ait. Kitreden, dökümden yapılmış canlandırma heykellerin bulunduğu, ayrıca Aynur Atayurt'un hazırladığı menkıbe tasviri tablolarımızın eşlik ettiği 3 tonluk bir sergi ihtiva ediliyor." diye konuştu.

Fırat, Bayburt'ta başlayan serginin 11 şehir, 2 ilçeye ulaşarak Bartın'da sona ereceğini bildirdi.

Anadolu topraklarını vatan yapanları anlatmak için yollara düştüklerini ifade eden Fırat, "Bu şahsiyetlerin bizlere bıraktığı kıssadan hisse ve yaşanmış hikayelerini tüm serginin içerisinde okuyabilip, dinleyebileceğiz. Hazırlamış olduğumuz bu seneye özgün tanıtım filmimiz de sergide yer aldı." diye konuştu.

Sergideki koleksiyonda toplamda 300 parça eser bulunduğunu dile getiren Fırat, "Bunun 60'ı heykel, 24'ü kostümler ama kostümler 4'lü, 5'li, 6'lı parçalarda. Keçeden yapılmış şapkalar ve kostümler, bünyemizde olan Hiç Yapım'ın sahibi Hüseyin Gürkan Akkuş'a ait. Kostümlerden kimi Konya Olgunlaşma Enstitüsünün kimi de bünyemizde yer alan Geleneksel Kostüm Atölyelerinde üretilmiş olan eserler. Heykeller bana ait. Elimizden geldiğince karakteristik yapmaya gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Karadeniz, Selçuklu, Heykel, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Selçuklu ve Danişmendlileri yansıtan eserlerden oluşan sergi Karadeniz turnesinde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! 11:16 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya! AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin 11:09 AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı 11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
Aile Hekimleri Federasyonu, 10:55 Aile Hekimleri Federasyonu, "Bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı" iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti 10:48 İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı 10:35 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı 10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi 09:49 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi
11:15 GS TV spikeri Serbay Şenkal yine çıldırdı: Yediğimiz gole bak ya!
11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi
11:07 Hastane önünde oturan doktor, baldırından bıçaklandı
11:01 Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek
10:55 Aile Hekimleri Federasyonu, "Bebeklere yanlışlıkla aşı yapıldığı" iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor
10:47 İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti
10:34 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
10:32 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı         
11:10
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek Ankara Valiliği'nden önemli uyarı! Zirai don perşembe günü başlayıp pazara kadar devam edecek         
11:01
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş         
10:45
6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı         
10:33
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 11:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuklu ve Danişmendlileri yansıtan eserlerden oluşan sergi Karadeniz turnesinde - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement