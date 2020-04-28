Selçuklu Vefa Grubu çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi Selçuklu Vefa Grubu'nun, evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar için yardımlarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Vefa Grubu çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Vefa Grubu'nun önemli çalışmalar yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Kovid-19 önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın yardımına Vefa ekiplerimiz koşuyor. Ekiplerimiz evinden çıkamayan hemşehrilerimizin marketten alınması gereken ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kendilerine ulaştırarak ulvi bir görevi ifa ediyorlar. Hemşehrilerimiz adına burada görev alan arkadaşlarımıza, arkadaşlarımız adına da evlerinden çıkmadıkları için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."