"Selçukludan Bugüne Tezhip ve Minyatür Sergisi" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi kapsamında hazırlanan "Selçukludan Bugüne Tezhip ve Minyatür Sergisi", İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Giriş Salonu'nda ziyarete açıldı.

Atölyenin 13. sergisi, eğitim programı sorumlusu Prof. Dr. Nil Sarı, atölye başkanı Jale Yavuz, başkan yardımcısı Gaye Özen ve eğitmen yardımcısı Emel Duan'ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Sergide sergilenen eserler arasında Selçuklu mimarisinden cami ve türbeler, Divriği Ulu cami, Konya Çifte Minareli Medrese, Osmanlı çeşmeleri ve camileri, İstanbul'da yer alan mimari yapılar ve bezeme unsurlarından geometrik bezemeler, zahriye tezhibi, Rumi bezemeler, son dönem tezhipleri, tezhip levhalar, munhani tasarımlar, çini bezemeleri, çeşmelerden motifler, Fatih dönemi tezhipleri ve farklı dönemlere ait motiflerden özgün tasarımlar yer alıyor.

39 sanatçının 58 eserinin yer aldığı sergi, 29 Kasım'a kadar görülebilecek.