Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama.. - Son Dakika
Son Dakika Magazin Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama.. - Son Dakika Magazin

Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama..

6 saat önce

Selda Bağcan'ın sahibi olduğu, Unkapanı'nda bulunan Majör Müzik, geçen yıl soyuldu.

Selda Bağcan 8 bin 200 Euro'sunu çalan teknisyeni affetti ama.., System.String[]

Selda Bağcan'ın sahibi olduğu, Unkapanı'nda bulunan Majör Müzik, geçen yıl soyuldu. Soygunun olduğu gün ofisteki Bağcan'a ait kasada 8 bin 200 Euro vardı. Bilgisayarların bozulması üzerine ofise giden bir teknisyen, işini hallettikten sonra ayrıldı.


7 YILA KADAR HAPİS


Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, ünlü şarkıcı, genç ofisten ayrıldıktan sonra kasanın açıldığını ve içinde paraların olmadığını gördü. Polise başvuran sanatçının şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. İncelenen kasada teknisyen Emre Y.'nin parmak izi çıktı. Emre Y. hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.


Mahkeme, suçun uzlaşmaya tabi olduğunu belirtip dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar arasında görüşme sağlandı. Bağcan, çalındığını iddia ettiği paranın kendisine iadesi koşuluyla uzlaşabileceğini belirtti. Ancak Emre Y., uzlaşmak istese de maddi durumunun yeterli olmadığını söyledi. Taraflar uzlaşamadığı için dosya tekrar mahkemeye gönderildi.


SUÇLAMAYI REDDETMİŞTİ


İfadesine başvurulan teknisyen, yardım için kasayı, ünlü sanatçının isteği üzerine defalarca kullandığını, bu nedenle parmak izinin bulunduğunu söyleyip suçlamaları reddetmişti.



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Selda Bağcan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:00 
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