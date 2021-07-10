Selda Bağcan'a telif cezası

Mahkeme, Bağcan'ın Bozyiğit'e 6 bin 80 TL ödemesine hükmetti ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

O şarkının sözleri:

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim n'olacak belli mi olur oy.

Hayat denen sonsuzluğun,

Karşısında bir çocuğuz.

Düşe kalka büyürken,

Kalkamayız bir çoğumuz.

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim n'olacak belli mi olur oy.

Ama bitmez yolculuklar,

Belki biraz canın yanar.

Düştüğün yerde doğrulup,

Başlar yine ilk adımlar.

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim no'lacak belli mi olur oy.