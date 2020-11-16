Selda Bağcan'dan Deniz Seki'ye destek geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selda Bağcan, paylaşımında, "Deniz Seki iyi bir şarkıcıdır, iyi de bir bestecidir. Söylediği şarkıyı da değişik ve güzel yorumladı. Şu ön yargıları da bıraksak artık..." dedi.

Deniz Seki sitem etmişti...

Sesine ve kilosuna ilişkin kötü yorumlar yapanlara Seki, "Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe c¸ok büyük haksızlık. Ayrıca, bugu¨n o¨lu¨p bayıldıgˆınız hic¸bir s¸arkıcı canlı canlı c¸ıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi c¸ok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum" cevabını vermişti