Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki
26.12.2020 19:34
Usta sanatçı Selda Bağcan'ın, verdiği bir röportajdaki, "Açık giyinmeyi sevmiyorum, ayıp geliyor" açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Bağcan'ın sözlerine Şebnem Bozoklu, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" tepkisini gösterdi.
Ünlü sanatçı Selda Bağcan, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Bağcan, "Hayatımda hiç açık giyinmedim. Öyle omuzlarımı bile göstermek falan hiç bana göre değil. 'Sol muhafazakar' diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, bana ayıp geliyor." dedi.
Bağcan'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Oyuncu Şebnem Bozoklu da Bağcan'a tepki gösterdi.
"NE ZAMAN ÖĞRENECEĞİZ BUNU?"
Şebnem Bozoklu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" ifadelerini kullandı.
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