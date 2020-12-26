Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki - Son Dakika

Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki

26.12.2020 19:34
Selda Bağcan'ın

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın, verdiği bir röportajdaki, "Açık giyinmeyi sevmiyorum, ayıp geliyor" açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Bağcan'ın sözlerine Şebnem Bozoklu, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" tepkisini gösterdi.

Ünlü sanatçı Selda Bağcan, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Bağcan, "Hayatımda hiç açık giyinmedim. Öyle omuzlarımı bile göstermek falan hiç bana göre değil. 'Sol muhafazakar' diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, bana ayıp geliyor." dedi.

Bağcan'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Oyuncu Şebnem Bozoklu da Bağcan'a tepki gösterdi.

"NE ZAMAN ÖĞRENECEĞİZ BUNU?"

Şebnem Bozoklu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" ifadelerini kullandı.

Selda Bağcan'ın 'Açık giyinmeyi sevmiyorum' sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki
Selda Bağcan'ın 'Açık giyinmeyi sevmiyorum' sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki
Selda Bağcan'ın Açık giyinmeyi sevmiyorum sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki

Şebnem Bozoklu, Selda Bağcan, Sanatçı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Selda Bağcan'ın 'Açık giyinmeyi sevmiyorum' sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de bir kişi, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için lav silahı kullandı Kırgız kadın, birlikte yaşadığı sevgilisinin evinde ölü bulundu: Ayağı soğuktu, üzerini örttüm CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga Karşılaşma hızlı başladı! Bu kez Trabzonspor yıldız futbolcusuyla gole çok yaklaştı Köprüden atlamak istedi, vatandaş 'Gel çay içelim' diyerek ikna etti Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti
Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi         
19:07
Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı         
18:49
16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan zanlı, tutuklandı 16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan zanlı, tutuklandı         
18:23
Yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti Yolcu treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti         
17:55
Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı Çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçiden geriye acı dolu fotoğraf karesi kaldı         
17:35
Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında duyurdu: Türkiye'de de aşı üretmeyi planlıyoruz         
17:24
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek         
14:58
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı Sahibi şokta! 12 gün önce alınan sıfır arabayı böyle parçaladı         
13:00
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 19:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei