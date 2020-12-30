Selda Taş'ın katil zanlısı eşi Aldatıyordu, öldürdüm - Son Dakika

Selda Taş'ın katil zanlısı eşi Aldatıyordu, öldürdüm

MALATYA'da, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve dün eşi Selda Taş'ı (38) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Taş'ın (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

MALATYA'da, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve dün eşi MALATYA'da, çok sayıda suçtan sabıka kaydı bulunan, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve dün eşi Selda Taş 'ı (38) tabancayla başından vurarak, öldüren Mehmet Taş 'ın (40) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanıp, cezaevine gönderilen Taş'ın ifadesinde Eşim beni aldatıyordu, bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, öldürdüm dediği öğrenildi. Olay, dün sabaha karşı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Taş ile eşi Selda Taş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Taş, eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurarak, öldürdü. Olay sonrası apartmandan çıkarken yakalanan Mehmet Taş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Selda Taş'ın cenazesi ise otopsisinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.'SİLAHI ÇEKTİM, ÖLDÜRDÜM'Mehmet Taş'ın, gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Taş'ın, ifadesinde, Eşim beni aldatıyordu, aramızdaki bu nedenli tartışmadan dolayı silahı çektim, eşimi öldürdüm dediği belirtildi.ÇOCUKLAR BABAMIZ UYUŞTURUCU KULLANIRDIÖte yandan gözleri önünde anneleri öldürülen çiftin 3 çocuğu, polise, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı. Çocuklardan biri, Babamız uyuşturucu kullanırdı. Babam, annemle sürekli kendisini aldattığı şüphesiyle kavga ediyordu dedi. Cinayetin ardından çiftin yaşadığı mahalledeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalleli, çiftin sık sık kavga ettiklerini, evlerinden tartışma sesleri geldiğini ve cinayeti duyunca çok üzüldüklerini söyledi.



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