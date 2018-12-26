Son Dakika Haberleri: Seldanur, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Seldanur, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Seldanur Tekdemir (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Seldanur, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden Seldanur Tekdemir (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çerkezköy Adliye Sarayı önünde dün akşam, yolun karşısına geçmek isteyen Seldanur Tekdemir'e, Sami As'ın kullandığı 59 M 7171 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Minibüsün altında kalan ve ağır yaralanan Tekdemir, gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekdemir, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Seldanur Tekdemir'in cenazesi bugün Çerkezköy'e getirildi. Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından küçük kız, Bahçeli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Seldanur'un annesi Bedriye ile babası Mehmet Reşit Tekdemir, güçlükle ayakta durdu.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:45 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Çerkezköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşinden Şiddet Gören Kadından Kan Donduran İfade: Oğlunu mu Keseyim, Seni mi? Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı

İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:57:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seldanur, Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]