Kayseri'de sağanak, sele neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de sağanak, sele neden oldu

06.06.2022 15:20

Kayseri'de sağanak, sele neden olduKAYSERİ Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Kayseri'de sağanak, sele neden oldu

KAYSERİ Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel sularında araçları çamura batan 5 mevsimlik işçide ekipler tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Pusatlı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, sele döndü. Sel suları nedeniyle mahallede bulunan bazı evleri su basarken, maddi hasar meydana geldi. Sele tarlada yakalanan 5 mevsimlik işçide, araçları çamura saplanınca mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıslar, bölgeye giden itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, evlerdeki suları da tahliye etti. Pusatlı Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç da, sağanak yağışın ardından mahallede sel meydana geldiğini, can ve mal kaybı olmadığını kaydetti.

Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu
Kayseri'de sağanak, sele neden oldu

YORUMLAR
500
Gemerek'te sağanak sele neden oldu Gemerek'te sağanak sele neden oldu Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de sağanak, sele neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark yüzde 8.1
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
15:18 Ünlü doktor, Hande Soral'ın 16 saat süren doğum fotoğraflarını paylaştı: An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:28:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de sağanak, sele neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement