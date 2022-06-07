Selde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Selde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı

07.06.2022 00:57
Selde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel sularında araçları çamura batan 5 mevsimlik işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Pusatlı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış, sele döndü. Sel suları nedeniyle mahallede bulunan bazı evleri su basarken, maddi hasar meydana geldi. Sele tarlada yakalanan 5 mevsimlik işçi de araçları çamura saplanınca mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıslar, bölgeye giden itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, evlerdeki suları da tahliye etti.

Pusatlı Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç da, sağanak yağışın ardından mahallede sel meydana geldiğini, can ve mal kaybı olmadığını kaydetti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde araçları çamura saplanan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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