Son Dakika Haberleri: Selde çamur olan Türk Bayrağı'nı suda yıkayıp böyle dalgalandırdılar
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Selde çamur olan Türk Bayrağı'nı suda yıkayıp böyle dalgalandırdılar

53 dakika önce

Selde çamur olan Türk Bayrağı'nı suda yıkayıp böyle dalgalandırdılarTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından sel sularının içindeki çamurlu Türk bayrağını gören çocuklar onu suda yıkayıp temizleyip...

Selde çamur olan Türk Bayrağı'nı suda yıkayıp böyle dalgalandırdılar
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan selin ardından sel sularının içindeki çamurlu Türk bayrağını gören çocuklar onu suda yıkayıp temizleyip böyle dalgalandırdı. O anlar cep telefonu kamerası görüntülendi.
Trabzon ne şartta olursa olsun milli ve manevi değerleri her şeyin üstünde tutmaya çalışanların şehri. Bunun en güzel örneği 4 gün önce 7 kişinin ölümü, 3 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin vurduğu Araklı ilçesinin Çamlıktepe mahallesinde yaşandı. Yakınlarını selde kurban veren Hasan Cevahir ve arkadaşları selde en büyük zararı gören okullarının hemen bahçesinde buldukları Türk bayrağını çamur içerisinden çıkarıp, sel sularında temizleyip dalgalandırdılar. Ardından da taşların arasına o Türk bayrağını diktiler.
Selde çamur olan Türk Bayrağı'nı suda yıkayıp böyle dalgalandırdılar
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:29 Kaynak: İHA
Araklı, Genel
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