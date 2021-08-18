Selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyeye sevk edildi

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı yıkıldı. Enkazında hala 11 kişiyi arama çalışmaları süren apartmanı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Sel felaketinin ardından ailesiyle ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabaha karşı Sabaha karşı Kastamonu 'nun Abana ilçesine getirilen Mehmet Özkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan İnebolu Adliyesine sevk edildi. Emniyetten elleri kelepçeli çıkarılan Özkan'a, burada bekleyen yakınları el salladı. Özkan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Öte yandan Özkan'ın, Kastamonu'nun birçok ilçesinde bina yaptığı belirtildi.



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