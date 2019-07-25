Selde Düzce'ye getirilen fındık işçileri Esmahanım köyüne yerleştirildi
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Sel felaketi nedeni ile helikopter ile kurtarılan fındık işçileri yapılan çalışma sonrasında Akçakoca Esmahanım köyüne geri gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
Sel felaketi nedeni ile helikopter ile kurtarılan fındık işçileri yapılan çalışma sonrasında Akçakoca
Esmahanım köyüne geri gönderildi. İşçilerin kalacağı alanlar ayarlandı, Kızılay
ise yatak ve battaniye sorununu çözdü. Düzce
Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Helikopter
ile sel bölgesinden kurtarılan 85 fındık işçisi Esmahanım köyüne geri gönderildi. İl Göç idaresi müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında Esmahanım muhtarlığı tarafından barınma yerleri ayarlandı. Yatak ve battaniye ihtiyaçları da Türk Kızılay tarafından karşılandı. Fındık işçileri bölgedeki fındık tarlalarında çalışmalar yaparak hayatın normale dönmesine katkı sağlayacak. - DÜZCE
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