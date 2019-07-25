Son Dakika Haberleri: Selde Düzce'ye getirilen fındık işçileri Esmahanım köyüne yerleştirildi
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Selde Düzce'ye getirilen fındık işçileri Esmahanım köyüne yerleştirildi

27 dakika önce

Sel felaketi nedeni ile helikopter ile kurtarılan fındık işçileri yapılan çalışma sonrasında Akçakoca Esmahanım köyüne geri gönderildi.

Selde Düzce'ye getirilen fındık işçileri Esmahanım köyüne yerleştirildi, System.String[]
Sel felaketi nedeni ile helikopter ile kurtarılan fındık işçileri yapılan çalışma sonrasında Akçakoca Esmahanım köyüne geri gönderildi. İşçilerin kalacağı alanlar ayarlandı, Kızılay ise yatak ve battaniye sorununu çözdü.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Helikopter ile sel bölgesinden kurtarılan 85 fındık işçisi Esmahanım köyüne geri gönderildi. İl Göç idaresi müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında Esmahanım muhtarlığı tarafından barınma yerleri ayarlandı. Yatak ve battaniye ihtiyaçları da Türk Kızılay tarafından karşılandı. Fındık işçileri bölgedeki fındık tarlalarında çalışmalar yaparak hayatın normale dönmesine katkı sağlayacak. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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