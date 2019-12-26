Selde evi kullanılamaz hale geldi, matkabına üzüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selde evi kullanılamaz hale geldi, matkabına üzüldü - Son Dakika

Selde evi kullanılamaz hale geldi, matkabına üzüldü

6 saat önce

Adana'da evleri sağanak yağış nedeniyle kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, belediyelerin kültür ve taziye evlerine sığındı.

Selde evi kullanılamaz hale geldi, matkabına üzüldü, System.String[]

Adana'da evleri sağanak yağış nedeniyle kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, belediyelerin kültür ve taziye evlerine sığındı. Evindeki bütün eşyaları sular altında kalan bir vatandaş ise 500 liraya aldığı şarjlı matkabı için üzüldüğünü söyledi.


Pazartesi geceden bu yana süren sağanak yağış kenti adeta göle çevirdi. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Çoğu vatandaş ise evleri sel suları sonucu kullanılamaz hale gelince belediyelerin taziye ve kültür evlerine sığındı.


En çok matkaba üzüldü


Yüreğir Belediyesinin taziye ve kültür evlerindeki vatandaşlar yaşadıkları afeti İHA muhabirine anlattı. Akıncılar Mahallesi 3950 Sokak'ta evini su basan, daha sonra da bütün eşyaları kullanılamaz hale gelen Kemal Göksal, en çok yeni aldığı şarjlı matkaba üzüldüğünü söyledi. Göksal, "Gece lavaboya kalktım. Ayağım suya değdi. Biraz daha ilerledim dizime kadar su oldum. Sonrasında hemen çocukları aldım dışarı çıktım. Sokak daha beterdi. Buraya sığındık işte. Evimiz falan kalmadı. Eşyalar kullanılamaz halde. En çok da yeni şarjlı matkap almıştım ona üzüldüm. İçim acıyor. Mal canın yongasıdır" diye konuştu.


"Annemi itfaiye kurtardı"


Alzheimer hastası annesiyle birlikte Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oturan Emine Aksoy da, yağmur başladığında evini su bastığını fark edip kaçtığını anlattı. Aksoy, "Annem yerde yatıyordu. Sular içeri girdi annemin yatağına doğru geldi. Hemen polisi aradım o itfaiyeye söyledi. İtfaiye annemi evden kurtardı. Ben de kimlikleri aldım çıktım. Bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:08 Kaynak: İHA
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