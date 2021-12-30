SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ziyaretin ardından, taşkının etkili olduğu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de incelemelerde bulundu. Akşam saatlerinde Uzunköprü'ye gelen Çataklı'yı, Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Beycan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve beraberindekiler karşıladı.

İlçede, Atatürk Mahallesi'nde taşkın sularından zarar gören evleri gezen Çataklı, Vali Canalp'tan bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamaya yapan Çataklı, "Dünden bu yana devam eden yağışlar hem Edirne hem de Kırklareli'de etkili oldu. Sel suları günlük hayatı etkileyecek boyutlara ulaşarak konutların giriş katlarına ve tarım arazilerine zarar verdi. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Hem valiliklerimizden hem AFAD başkanlığımız üzerinden sürekli bilgi alıp süreci gözden bir şey kaçırmamak adına izlemeye çalıştık. Süleyman Soylu Bakanımız da anbean gelişmeleri takip ediyor. Bugün en son yağışların devam etmesi nedeniyle alana gidip hem bir eksiklik var mı, ilave yapılabilecek geliştirilebilecek bir tedbir var mı onların görülmesi hem de geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi maksadıyla talimat üzerine AFAD Başkanımız Yunus Beyle bölgeye geldik" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR AFET DURUMUNDA BİR BOYUT GÖZÜKMÜYOR'

Yaşanan taşkınların yönetebilir durumda olduğunu ve afet durumunda olmadığını söyleyen Çataklı, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor, bir taşkın var, su baskınları var tarım arazilerinde ve belli sayıda konutta ama yönetilebilir boyutlarda. Zaten meteorolojik uyarılar sonrasında AFAD bölge illerden de takviyede bulunmuştu Edirne'mize, ancak büyük oranda onlara da ihtiyaç kalmamış gözüküyor. İlave araç gereç ve benzeri personele de ihtiyaç kalmamış gözüküyor alınan tedbirler sonucunda. Sadece 13 evimizin zarar gördüğünü anlıyoruz. Onların da eşya ve benzeri zararları hızlı şekilde yarın karşılanacak inşallah. Tarım arazilerindeki tespitler de yağmurun ve arazi koşullarının el verdiği koşulda hızla yapılacak" diye konuştu.

'TEYAKKUZ HALİ DEVAM EDECEK'

Yaşanan taşkınlarda 70 civarında küçükbaşın öldüğünü belirten İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yaşanan taşkında 70 civarında küçükbaş hayvanımızın telef olduğunu biliyoruz. Gerekenler yapılacak elbette. Tekrar söylüyorum büyük boyutlu bir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımızın günlük hayatını belli oranda etkilediği muhakkak ama vatandaşlarımızın yanında olacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yağmurlar biraz daha devam edecek gibi duruyor, bu gece de sabaha kadar devam etme ihtimali var. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için de teyakkuz hali devam edecek" dedi.