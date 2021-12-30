Üye Girişi
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI - Son Dakika

SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI

30.12.2021 11:12

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ziyaretin ardından, taşkının etkili olduğu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ziyaretin ardından, taşkının etkili olduğu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de incelemelerde bulundu. Akşam saatlerinde Uzunköprü'ye gelen Çataklı'yı, Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Beycan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve beraberindekiler karşıladı.

İlçede, Atatürk Mahallesi'nde taşkın sularından zarar gören evleri gezen Çataklı, Vali Canalp'tan bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamaya yapan Çataklı, "Dünden bu yana devam eden yağışlar hem Edirne hem de Kırklareli'de etkili oldu. Sel suları günlük hayatı etkileyecek boyutlara ulaşarak konutların giriş katlarına ve tarım arazilerine zarar verdi. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Hem valiliklerimizden hem AFAD başkanlığımız üzerinden sürekli bilgi alıp süreci gözden bir şey kaçırmamak adına izlemeye çalıştık. Süleyman Soylu Bakanımız da anbean gelişmeleri takip ediyor. Bugün en son yağışların devam etmesi nedeniyle alana gidip hem bir eksiklik var mı, ilave yapılabilecek geliştirilebilecek bir tedbir var mı onların görülmesi hem de geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi maksadıyla talimat üzerine AFAD Başkanımız Yunus Beyle bölgeye geldik" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR AFET DURUMUNDA BİR BOYUT GÖZÜKMÜYOR'

Yaşanan taşkınların yönetebilir durumda olduğunu ve afet durumunda olmadığını söyleyen Çataklı, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür afet durumunda bir boyut gözükmüyor, bir taşkın var, su baskınları var tarım arazilerinde ve belli sayıda konutta ama yönetilebilir boyutlarda. Zaten meteorolojik uyarılar sonrasında AFAD bölge illerden de takviyede bulunmuştu Edirne'mize, ancak büyük oranda onlara da ihtiyaç kalmamış gözüküyor. İlave araç gereç ve benzeri personele de ihtiyaç kalmamış gözüküyor alınan tedbirler sonucunda. Sadece 13 evimizin zarar gördüğünü anlıyoruz. Onların da eşya ve benzeri zararları hızlı şekilde yarın karşılanacak inşallah. Tarım arazilerindeki tespitler de yağmurun ve arazi koşullarının el verdiği koşulda hızla yapılacak" diye konuştu.

'TEYAKKUZ HALİ DEVAM EDECEK'

Yaşanan taşkınlarda 70 civarında küçükbaşın öldüğünü belirten İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yaşanan taşkında 70 civarında küçükbaş hayvanımızın telef olduğunu biliyoruz. Gerekenler yapılacak elbette. Tekrar söylüyorum büyük boyutlu bir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımızın günlük hayatını belli oranda etkilediği muhakkak ama vatandaşlarımızın yanında olacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yağmurlar biraz daha devam edecek gibi duruyor, bu gece de sabaha kadar devam etme ihtimali var. Herhangi bir olumsuzluk olmaması için de teyakkuz hali devam edecek" dedi.

SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI
SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI

YORUMLAR
500

Kırklareli, Uzunköprü, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI - Son Dakika


Otomobil fiyatları düşüşe geçti Otomobil fiyatları düşüşe geçti         
11:02
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
11:01 Otomobil fiyatları düşüşe geçti
11:01 İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! İşte insan gibi yaşayabilmek için almamız gereken ücret
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
10:38 İmamoğlu için "Suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:27 Genç kızın talebi Esra Erol'u çok şaşırttı! Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:24:33. #1.12#
SON DAKİKA: SELDE EVLERİNDE MAHSUR KALAN 8 KİŞİLİK AİLE, BOTLA KURTARILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement