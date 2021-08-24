Selde hasar gören hasarlı köprü yıkıldı, yenisinin zemin sondajına başlandı - Son Dakika

Selde hasar gören hasarlı köprü yıkıldı, yenisinin zemin sondajına başlandı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde hasarlı Ayancık Köprüsü'nün yıkım çalışmaları devam ederken, yeni yapılacak köprü için de zemin sondajı çalışmaları başladı.

Selin zarar verdiği Ayancık ilçesinde yaraların sarılması için çalışılıyor. Geçici köprülerin inşa edilmesinin ardından selde hasar gören Ayancık Köprüsü'nde başlayan yıkım çalışmaları bugün 3 gününe girdi. Köprüyü tutan kirişler ve ayaklar kırıldı. İki yakayı bağlayan köprü bu işlemlerle birlikte büyük oranda çöktü. İş makinelerinin köprü enkazının kaldırılması için gösterdiği mesai davam ediyor.

Bir yandan da alana bir sondaj ekibi sevk edildi. Yıkılan köprünün hemen yanında zemin sondajı çalışmaları başladı. Yeni yapılacak köprü için zeminin analizin gerçekleştirileceği parçalar çıkartıldı. Bir yanda yıkım, bir yanda yeni köprünün hazırlığının sürdüğü görüldü.