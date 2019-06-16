Son Dakika Haberleri: Selde hayatını kaybede karı koca toprağa verildi
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Selde hayatını kaybede karı koca toprağa verildi

1 saat önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde şiddetli yağan sağanak nedeniyle mandıraya sel alması sonucu hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.

Selde hayatını kaybede karı koca toprağa verildi, System.String[]
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde şiddetli yağan sağanak nedeniyle mandıraya sel alması sonucu hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi. Sulakyurt'un Ayvatlı köyünde şiddettli sağanak yağış sele neden oldu. Köyün eski muhtarı Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50) mandıradaki büyükbaş hayvanlarını kurtarmak isterken sele kapılarak hayatını kaybetti. 35 büyükbaş hayvanında selde telef oldu. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra cenaze törenine katıldı. Çiftin cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:36 Kaynak: İHA
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