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Selde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 2 vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Selde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden 2 vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.


Salıpazarı'nda dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, sele dönüşmüştü. İlçenin üst kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen sel, ilçe merkezini de adeta yutmuştu. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken, yollar ve parklar ise sular altında kalmıştı. Terme Çayı'nın suları köprülerin boyuna gelirken araçlar ise yollarda kalmıştı. Selde 1 vatandaş suya kapılarak hayatını kaybederken, 1 vatandaş da heyelan altında kalarak can vermişti.


Hayatını kaybeden 2 vatandaşın cenazesi bugün Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi Pazar Yeri Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 7 çocuk babası Ahmet Yıldız (58) ve 2 çocuk babası Bilal Arslan (41), yan yana kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Selde hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törene Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, hayatını kaybeden vatandaşların akrabaları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Salıpazarı, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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