Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi - Son Dakika
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Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi

13.06.2022 14:14

Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi Karaman'da sele kapılarak hayatını kaybeden 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi

KARAMAN - Karaman'da sele kapılarak hayatını kaybeden 5 çocuk annesi kadın son yolculuğuna uğurlandı. Namaz sırasında eşini kaybeden Fatih Canıvar ayakta güçlükle durarak gözyaşı dökerken, çocuklarının da cenazeye katılması herkesi duygulandırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Erenkavak köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şehrivani Canıvar (35), kocası Fatih Canıvar ile birlikte hayvanlarını otlatmak için köyün Kızılin mevkisine gitti. Karı-koca dere kenarında hayvanlarını otlatırken Şehrivani Canıvar, aniden başlayan sağanak yağışın ardından oluşan selde kayboldu. Şehrivani Canıvar'ın selde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye hemen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin 1,5 saatlik çalışma sonucunda selde kaybolan Şehrivani Canıvar'ın cansız bedenine kaybolduğu yerden 700 metre uzaklıkta ulaşıldı. Canıvar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından en küçüğü 8 aylık, en büyüğü de 12 yaşında 5 çocuk annesi olan Şehrivani Canıvar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Şehrivani Canıvar'ın teyzesi Yeter Yirşen namaz öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Namaz sırasında ise ayakta güçlükle durabilen kocası Fatih Canıvar da gözyaşlarına hakim olamazken, annelerinin cenaze namazına katılan çocukları ise herkesi duygulandırdı.

Namaza, Canıvar'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Canıvar'ın cenazesi dualarla şehir mezarlığında toprağa verildi.

(MD-ARD-AH-

Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi
Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anneye son bakış... Selde hayatını kaybeden 5 çocuk annesi toprağa verildi - Son Dakika

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