Son Dakika Haberleri: Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı son yolculuklarına uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı son yolculuklarına uğurlandı

1 saat önce

Düzce'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden anne Nilgün Kaplan ile kızları 7 yaşındaki Sanem Kaplan ve 9 yaşındaki Funda Kaplan gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden anne Nilgün Kaplan ile kızları 7 yaşındaki Sanem Kaplan ve 9 yaşındaki Funda Kaplan gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Düzce'de 6 gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine neden olmuştu. Sel sularına kapılıp kaybolan 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cansız bedeni arama kurtarma çalışmaları sonrasında sel felaketinden 5 gün sonra Uğurlu Köyü mevkiinde bulundu. Felaketin 6'ncı gününde ise 39 yaşındaki anne Nilgün Kaplan ve 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cansız bedenleri aynı mevkide bulundu. Daha sonrasında Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan anne ve kızlarının cenazeleri bugün Aziziye Merkez camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Aziziye Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve 2 kızının cenazeleri için Aziziye Mahalle mezarlığında yan yana kazılan 3 mezar yürekleri sızlattı. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan anne ve kızları yan yana defnedildi. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Düzce Valisi Zülkif Dağlı sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, sel felaketinde kaybolan diğer 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.
(İHA)
Aziziye, Düzce, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:14:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı son yolculuklarına uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]