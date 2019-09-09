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Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı

59 dakika önce

Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı Öğretmenler ilk ders gününde selde hayatını kaybeden çocukların mezarını ziyaret etti dua ettilerDÜZCE– Düzce'de 18 Temmuz'da yaşanan sel afetinde hayatını kaybeden ikiz kardeşler ile ablaları 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk...

Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı, System.String[]

Selde hayatını kaybeden çocuklar mezarı başında anıldı

Öğretmenler ilk ders gününde selde hayatını kaybeden çocukların mezarını ziyaret etti dua ettiler

DÜZCE– Düzce'de 18 Temmuz'da yaşanan sel afetinde hayatını kaybeden ikiz kardeşler ile ablaları 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde mezarları başında anıldı. Öğretmenler, öğrencileri için dua etti.

Düzce'de Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Funda Kaplan ile ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ı yeni eğitim-öğretim yılının ilk gönünde öğretmenleri mezarı başında andı. Öğrencileri için dua eden Avni Akyol İlkokulu öğretmenleri mezarlara su döktüler çiçek bıraktılar, dua ettiler.

İkizlerin sınıf öğretmeni olan Elif Beytekin, selde hayatlarını kaybeden öğrencileri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Onları canlı canlı görmek vardı tabi. Ama maalesef, hiç yoktan onların mezarlarını olsun en azından ziyaret edelim, dualarımızı edelim. Gerçekten çok üzgünüz. Onları anmaya ziyarete devam edeceğiz. Söyleyecek bir şey yok gerçekten. Her gün onlarla birlikteydik. 6-7 saatimiz onlarla birlikte geçiyordu. Onlar hep bizimle birliktelerdi. Hala daha bizimle birlikte olmaya devam edecekler. Yüreğimizde onlar her zaman" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise öğretmenler mezarlıktan ayrıldılar.

Düzce, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:49 Kaynak: İHA
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