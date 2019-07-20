Son Dakika Haberleri: Selde hayatını kaybeden kadın için annesinin evi önünde helallik alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Selde hayatını kaybeden kadın için annesinin evi önünde helallik alındı

10 dakika önce

Düzce'de sele kapılarak hayatını kaybeden Fatma Töngel için annesinin evinin önünde helallik alındı.

Selde hayatını kaybeden kadın için annesinin evi önünde helallik alındı, System.String[]
Düzce'de sele kapılarak hayatını kaybeden Fatma Töngel için annesinin evinin önünde helallik alındı.

Düzce'nin Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan yoğun yağış sonrasında birçok köy merkezinde sel ve su baskınları yaşanmış, Esmahanım köyünde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişi selde kaybolmuştu. Kaybolan 7 kişi için AFAD, jandarma ve bölgeden gelen gönüllü arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ekipleri arama başlatmıştı.

Dün öğle saatlerinde 42 yaşındaki Fatma Töngel'in cansız beden dereden çıkarıldı. Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Töngel için Çilimli ilçesinde bulunan annesinin evi önünde helallik alındı. Cenaze, Töngel Küpler Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Öte yandan 3 çocuk annesi Fatma Töngel'in eşi ve 3 yaşındaki çocuğunun da selde kaybolduğu belirtildi. - DÜZCE
Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esmahanım kayıplarına ağlıyor! 4'ü çocuk 6 kişi hala aranıyor (Özel) Küçük Poyraz'ın hortum merakı şaşkına çeviriyor Komşusunun fotoğrafını çıplak kadınlarla montajlayıp mahalleye dağıtmıştı! 9 yıl hapsi istendi Rusya'da yaşlı adam, kadını sapığın elinden kürekle kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selde hayatını kaybeden kadın için annesinin evi önünde helallik alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]