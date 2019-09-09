Son Dakika Haberleri: Selde hayatını kaybeden kardeşler kabirlerinde anıldı -DÜZCE
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Selde hayatını kaybeden kardeşler kabirlerinde anıldı -DÜZCE

36 dakika önce

Düzce'de 17-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Kaplan ailesi, okul öğretmenlerince kabirleri başında anıldı.

Düzce'de 17-18 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Kaplan ailesi, okul öğretmenlerince kabirleri başında anıldı.

Avni Akyol İlkokulu 2-B sınıfında, 17-18 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Funda (9), ikizler Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın (7) kabri, okul öğretmenleri tarafından ziyaret edildi.

Okul Müdürü Tanju Uraslu ve hayatını kaybeden Sanem ve Sinem Kaplan'ın sınıf öğretmeni Elif Beytekin ile diğer öğretmenler, kabirlere çiçek bıraktı.

Dua okuyan öğretmenler, kabirlere su döktü.

Kaplan kardeşlerin sınıf öğretmeni Elif Beytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzgün bir gün yaşadıklarını söyledi.

Okulun ilk gününde, sel felaketinde hayatını kaybeden Kaplan ailesini ziyaret ettiklerini anlatan Beytekin, şöyle konuştu:

"Bugün öğrencilerimizi ziyarete geldik. Onları kaybettik, en azından mezarlarını ziyaret etmek istedik. Dua ettik onlara, gerçekten çok üzgünüz. Onları anmaya ve kabirlerini ziyaret etmeye devam edeceğiz. Söyleyecek çok bir şey de yok."

Kaplan kardeşlerin sınıf öğretmeni olduğunu kaydeden Beytekin, "Her günümüz birlikte geçiyordu. Onlar hep bizimle birlikte idi. Onlar hep yüreğimizde olacak" diye konuştu.

Selde hayatını kaybeden kardeşler kabirlerinde anıldı -DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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