Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış - Son Dakika
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Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış

01.06.2022 15:40

Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış Sele kapılarak hayatını kaybeden çocukla ilgi acı detaylar ortaya çıktıAĞRI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden çocuğun hayvanları otlattığı sırada akıntıya kapıldığı öğrenildi.

Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış

Sele kapılarak hayatını kaybeden çocukla ilgi acı detaylar ortaya çıktı

AĞRI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden çocuğun hayvanları otlattığı sırada akıntıya kapıldığı öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde sel meydana gelmişti. Birçok evin sular altında kaldığı olayda, 8 yaşındaki Devran Öztürk'ün akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştı.

Acı detaylar ortaya çıktı

İlçeye bağlı Telçeker köyünde amca çocuklarıyla beraber hayvan otlatmaya çıkan Devran Öztürk, kuzenlerinden biriyle çeşmeden su doldurduktan sonra o sırada yağmurdan kaçarak kayalık bir yere sığınan kuzeni Yusuf Öztürk'ün yanına gitmeye çalıştı. Yusuf Öztürk'ün kardeşiyle beraber kayalık alana çıkmaya çalışan Devran, ayağının kayması sonucu akıntıya kapılarak sürüklendi. Kardeşinin kendisine Devran'ın akıntıya kapıldığını söylemesi üzerine suyun akış yönüne doğru yaklaşık 1 kilometre boyunca koşan Yusuf Öztürk, Devran'ı gördükten sonra seslendi ancak cevap alamadı. Devran'ın bulunduğu yere ulaştıktan sonra çocuğu doğrultup sırtına vuran Yusuf Öztürk'ün yanına gelen babası, çocuğu kucağına alıp yola çıktıktan sonra yoldan geçen bir arabayı durdurup Doğubayazıt Devlet Hastanesine götürdü. Hastaneye kaldırılan Devran Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış
Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış
Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış
Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış

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Kaynak: İHA

Yusuf Öztürk, Doğubeyazıt, Hisarcık, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selde hayatını kaybeden minik Devran, kayanın üstüne çıkmaya çalışırken akıntıya kapılmış - Son Dakika


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