Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı

13.06.2022 17:51

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dün akşam meydana gelen sel sırasında iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Muhammed Şahin'in cenazesi defnedildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, dün akşam meydana gelen sel sırasında iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 21 yaşındaki Muhammed Şahin'in cenazesi defnedildi.

Akyurt Seyyid Burhaneddin Camisi'ndeki cenazeye Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve bazı siyasiler katıldı.

Şahin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Muhammed Şahin, Akyurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'daki selde hayatını kaybeden Muhammed Şahin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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